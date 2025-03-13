Karapınar’da Patlama: 3 Genç Yaralı

GAZ SIKINTISINDAN KAYNAKLANAN PATLAMA

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir otomobilde yaşanan gaz sıkıntısından dolayı bir patlama meydana geldi ve bu durum yangına sebep oldu. Olay, akşam saatlerinde Sandıklı Mahallesinde gerçekleşti.

GENÇLERİN ÇAKMAK YAKMASIYLA MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre, 42 K 2636 plakalı Opel marka otomobilde yer alan 20’li yaşlardaki E.B., A.A. ve M.K., araç içinde çakmak yakmaları sonucunda gaz kaçağından kaynaklanan bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın haber verilmesi üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri yollandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda otomobilde bulunan 3 gencin el ve yüz bölgelerinde yanıklar oluştu. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine götürüldü ve tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi aktarıldı. Olayla ilgili olarak tahkikat süreci başlatıldı.