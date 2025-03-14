Karapınar’da Tır Kazası: Sürücü Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ SAAT VE YER

Konya’nın Karapınar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir tır devrildi ve bu kaza sonucunda sürücü yaralandı. Olay, saat 15.45 sıralarında Karapınar ilçesi Kesmez Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

TIRIN DEVİLMESİ VE YARALI SÜRÜCÜ

Edinilen bilgilere göre, B.Ç. yönetimindeki 80 AT 442 plakalı tır, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazanın ardından trafik akışı belirli bir süre kontrollü bir şekilde sağlandı. Yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tahkikat Sürüyor

Bu kaza ile alakalı tahkikat ise devam ediyor.