Haberler

Karapınar’da Trafik Kazası: 4 Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin trafik levhasına çarparak karşı şeride geçtiği bildiriliyor. Olay, Konya-Adana Karayolu üzerindeki Karapınar ilçesi Akören mevkiinde gerçekleşti.

SÖZ KONUSU OLAY

Alınan bilgilere göre, Karapınar’dan Ereğli ilçesi istikametine seyir eden O.S. yönetimindeki 01 ARU 306 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, refüjdeki trafik levhasına çarparak karşı şeride geçti. Kazada, otomobilin sürücüsü ile birlikte 3 yolcunun yaralandığı tespit edildi.

Olayın ardından sağlık, polis ve jandarma ekipleri ihbar üzerine hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bjk, Eyüpspor’u 2-1 Yendi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'u 2-1 yenerek kritik bir zafer kazandı. Goller Tammy Abraham ve Rafa Silva'dan geldi.
Haberler

Darende’de Motosiklet-Traktör Kazası Oldu

Darende'de meydana gelen kazada 17 yaşındaki A.G., traktör ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.