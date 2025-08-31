Karapınar’da Trafik Kazası, 7 Yaralı

Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı

Konya’nın Karapınar ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.45 sularında Karapınar ilçesindeki Hotamış Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kazanın Sebebi Direksiyon Hakimiyetsizliği

Alınan bilgilere göre, Abdurrahman Cevade S. yönetimindeki 42 MA 2040 plakalı otomobil, D330-14 Hotamış kavşağında ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve sonuç olarak aracın kontrolden çıkması sonucunda kaza gerçekleşti. Araç yoldan çıkarak savruldu ve durabildi. Kazada sürücünün yanı sıra toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Kazayla ilgili olarak başlatılan tahkikat ise devam ediyor.