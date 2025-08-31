Haberler

Karapınar’da Trafik Kazası, 7 Yaralı

Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı

Konya’nın Karapınar ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.45 sularında Karapınar ilçesindeki Hotamış Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kazanın Sebebi Direksiyon Hakimiyetsizliği

Alınan bilgilere göre, Abdurrahman Cevade S. yönetimindeki 42 MA 2040 plakalı otomobil, D330-14 Hotamış kavşağında ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve sonuç olarak aracın kontrolden çıkması sonucunda kaza gerçekleşti. Araç yoldan çıkarak savruldu ve durabildi. Kazada sürücünün yanı sıra toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Kazayla ilgili olarak başlatılan tahkikat ise devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Boğaziçi Üniversitesi’nde Trajik Olay Yaşandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Ayberk Kurtuluş'un 15 yaşındaki Hilal'i öldürüp ardından intihar etmesi, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. İkilinin birlikte çektiği görüntüler de gün yüzüne çıktı.
Haberler

Niğde Off-Road Yarışları Yapıldı

Niğde'de gerçekleştirilen off-road etkinliğinde, 41 araç ve 82 pilot 1200 metrelik pistte yarıştı. Başarılı yarışçılara ödülleri takdim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.