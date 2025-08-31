Haberler

Karapınar’da Trafik Kazası, İki Yaralı

KAZA DETAYLARI

Konya’nın Karapınar ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Ulus Mahallesi İbni Sina Caddesi ile 133212 Sokak kesişimindeki kavşakta yaşandı.

ARAÇLARIN ÇARPIŞMASI

Edinilen bilgilere göre, Onur K.’nin kullandığı 42 AET 797 plakalı kamyonet, Adem Said K. yönetimindeki 42 GL 828 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Adem Said K. ve araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Osman B. yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYDA MÜDAHELE ETTİ

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Boğaziçi Üniversitesi’nde Trajik Olay Yaşandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Ayberk Kurtuluş'un 15 yaşındaki Hilal'i öldürüp ardından intihar etmesi, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. İkilinin birlikte çektiği görüntüler de gün yüzüne çıktı.
Haberler

Niğde Off-Road Yarışları Yapıldı

Niğde'de gerçekleştirilen off-road etkinliğinde, 41 araç ve 82 pilot 1200 metrelik pistte yarıştı. Başarılı yarışçılara ödülleri takdim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.