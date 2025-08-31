Karapınar’da Trafik Kazası, İki Yaralı

KAZA DETAYLARI

Konya’nın Karapınar ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Ulus Mahallesi İbni Sina Caddesi ile 133212 Sokak kesişimindeki kavşakta yaşandı.

ARAÇLARIN ÇARPIŞMASI

Edinilen bilgilere göre, Onur K.’nin kullandığı 42 AET 797 plakalı kamyonet, Adem Said K. yönetimindeki 42 GL 828 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Adem Said K. ve araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Osman B. yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYDA MÜDAHELE ETTİ

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.