Karapınar’da Trafik Kazasında 1 Ölü

KAZA SONUCU TRAFİK FELAKETİ

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki çocuğun da aralarında bulunduğu toplam beş kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan üç kişi ise Konya’ya sevk ediliyor. Kaza, Karapınar-Konya kara yolunun 20. kilometresindeki Akyazı mevkiinde gerçekleşti.

ARAÇLARIN ÇARPIŞMASI VE YARALILAR

Edinilen bilgilere göre, M.B. yönetimindeki 63 AHM 296 plakalı otomobil ile N.K. idaresindeki 11 UB 112 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü M.B. ile araçta bulunan Casim Kurt, E.K., M.K., F.K. ve Z.K. yaralandı. Olayın ardından sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri hızla kaza yerine yönlendirildi. Araçta sıkışan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İLK MÜDAHALE VE HASTANE YOLCULUĞU

Kaza sonrası sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Ne yazık ki, durumu ağır olan Casim Kurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer üç yaralı ise durumu ağır olmaları nedeniyle Konya’daki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.