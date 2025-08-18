Haberler

Karapınar’da Trafik Kazasında 2 Yaralı

TRAFFIC ACCIDENT IN KARAPINAR

Konya’nın Karapınar ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, saat 19.40 sıralarında Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.D. kontrolündeki 42 L 3475 plakalı motosiklet, Anıt Meydanı yönünden Ahmet Hamdi Mutlu Parkı istikametine doğru seyrederken, T.Ü. yönetimindeki 35 BKZ 039 plakalı otomobille çarpıştı.

INJURED RIDERS TAKEN TO HOSPITAL

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü F.D. ve arkasındaki M.Y. yaralandı. Olay yerine yönlendirilen ambulanslarla yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

