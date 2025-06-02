Karapınar’da Yoğun Yağış Sonrası Yarıklar

YOĞUN YAĞIŞ SONRASI YÜZEY YARIKLARI OLUŞTU

Karapınar ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar, tarlada yüzey yarıkları meydana getirdi. Yer altı sularının çekilmesi ve toprağın göçmesiyle oluşan obrukların yanı sıra, bu yarıklar da bölge halkının karşılaştığı yeni bir sorun haline geldi. Özellikle Kayalı Mahallesi Tilki Yaylasındaki araziler, bu durumdan etkilendi.

TARLA SAHİBİ DURUMU ANLATTI

Tarla sahibi Nazım Karagöz, daha önce tarlasında çatlaklıkların bulunduğunu belirtti ve “Tilkili Yaylasında 10 dekar buğday tarlamız ve 27 dekar pancar tarlamız var. Her iki tarlanın ortasından da asfalt yol geçiyor. Arazimizde çatlaklıklar vardı. Kuraklık nedeniyle olduğunu düşündüğümüzden önemsemedik. Yoğun yağış sonrası çatlaklıklar büyüyüp, yaklaşık 3-5 metre derinliğinde ve 100 metre uzunluğunda yarık oluştu. Yarık, buğday tarlasından başlayıp, yolun altından, pancar tarlasında ilerliyor.” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Karagöz, bu durumu fark ettikten sonra belediye ekiplerine haber verdiklerini ve ekiplerin yolun tadilatını yaptığını aktardı. Lakin, tarlalarının bu halde dönüşmesi kendileri için önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu durum, bölgedeki tarımsal üretimi etkileyebilecek potansiyele sahip.