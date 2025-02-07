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Karapınar Kavurgası Artık Coğrafi İşaretli Ürün

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KARAPINAR KAVURGASI COĞRAFİ İŞARET ALDI

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda ‘Karapınar Kavurgası’ coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilmeye hak kazanıyor. Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kemal Sözen, Karapınar’ın coğrafi işaretli ürünlerine ek olarak Karapınar Tülüsü’nün ardından Karapınar Kavurgası’nı da dahil ettiklerini ifade ediyor. Bu durumun, Coğrafi İşaretli Ürün sayısını artırdığını vurguluyor. “İlçemizin tescil listesine ikincisini kazandırdığımız Karapınar Kavurgası ile kırsal kalkınmaya da fayda sağlayacağımızı düşünüyoruz” diyor.

YEREL DEĞERLERE SAHİP ÇIKMAK

Sözen, “Tabii ki en büyük amacımız yerel değerlerimize sahip çıkmamız ve hem ilçemiz hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak. Karapınar Kavurgası senelerden beri süregelen geleneksel kuruyemişimiz olmakla beraber alışılmış bir lezzetimiz” şeklinde belirtiyor. Ancak, bu kuruyemişi elde etmenin biraz meşakkatli bir sürece tabi olduğunu da hatırlatıyor.

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