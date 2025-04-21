Karapınar Mahallesi’nde Geleneksel Hayır

GELENEKSEL DEDİ HAYRI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Karapınar Mahallesi’nde bu yıl 40’ıncısı yapılan ‘Geleneksel Dede Hayrı’, büyük bir katılımla gerçekleşti. Yaylada buluşan binlerce kişi, hem dua etti hem de özlem giderdi. ‘Ömür Yaylası’ olarak da bilinen bölgede, Karaca ailesinin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, mahalle sakinleri ve hayırseverlerin destekleriyle zenginleşti. Yüzlerce kişi, çevre il, ilçe ve köylerden yaylaya akın etti.

YEMEKLER VE DUA İLE DOLU BİR GÜN

Baharın güzelliklerinin yaşandığı bu hayır gününde kazanlarda keşkek, aşure ve çeşitli yemekler pişirildi. Kuran-ı Kerim ve duaların okunduğu hayır sırasında uzun zaman birbirini göremeyen dost ve akrabalar hasret giderdi. Çocuklar bahar havasını fırsat bilerek yaylada oyunlar oynayıp doyasıya eğlendi. Mevlid, ilahi ve Kuran-ı Kerim tilaveti okunup dualar edildikten sonra dağıtılan yemekler hızla tükendi. Davetliler, yemek sonrası aileleriyle birlikte yayla içinde güzel bir gün geçirdi.