Haberler

Karapınar, Yabancı Turistleri Ağırlamaya Devam Ediyor

KARAPINAR’DA DÜNYA ÇAPINDA ZİYARETÇİLER AĞIRLANIYOR

Konya’nın Karapınar ilçesi, farklı ülkelerden gelen ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Meke Gölü’nde kamp yapmak üzere en çok Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerden turistler tercih ederken, bu sefer Faroe Adaları’ndan gelen Andrea Midjord (48) özel bir misafirperverlik örneğiyle karşılaştı. Yöresel yemeklerle ağırlanan Midjord, Türk insanının misafirperverliği konusunda duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Andrea Midjord, Faroe Adaları’nın yemyeşil doğasına alışkın olduğunu belirtirken, Karapınar’ın eşsiz coğrafyasının etkileyici olduğunu ifade etti. Meke Gölü’nü ilk defa televizyonda gördüğünü dile getiren Midjord, “İstanbul’a geldim, oradan da Karapınar’a geçtim. Meke Gölü gerçekten çok farklı ve muhteşem bir yer. İlginç ve etkileyici bir göl. Su olmamasına rağmen insanları kendisine çekmeye devam ediyor. Çevresinde yürüyüş yaptım” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Isparta’da Kaza: Otomobil Takla Atarak Çarptı

Isparta-Konya karayolunda otomobil takla atarak bir akaryakıt istasyonuna çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bir yolcu yaralandı.
Haberler

Bodrum’da Fırtına ve Sağanak Etkili Oluyor

Bodrum'da etkili fırtına, teknelerin batmasına, ağaçların devrilmesine ve elektrik kesintilerine yol açtı. Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları ise araçları kirletti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.