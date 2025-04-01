Karapınar, Yabancı Turistleri Ağırlamaya Devam Ediyor

KARAPINAR’DA DÜNYA ÇAPINDA ZİYARETÇİLER AĞIRLANIYOR

Konya’nın Karapınar ilçesi, farklı ülkelerden gelen ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Meke Gölü’nde kamp yapmak üzere en çok Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerden turistler tercih ederken, bu sefer Faroe Adaları’ndan gelen Andrea Midjord (48) özel bir misafirperverlik örneğiyle karşılaştı. Yöresel yemeklerle ağırlanan Midjord, Türk insanının misafirperverliği konusunda duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Andrea Midjord, Faroe Adaları’nın yemyeşil doğasına alışkın olduğunu belirtirken, Karapınar’ın eşsiz coğrafyasının etkileyici olduğunu ifade etti. Meke Gölü’nü ilk defa televizyonda gördüğünü dile getiren Midjord, “İstanbul’a geldim, oradan da Karapınar’a geçtim. Meke Gölü gerçekten çok farklı ve muhteşem bir yer. İlginç ve etkileyici bir göl. Su olmamasına rağmen insanları kendisine çekmeye devam ediyor. Çevresinde yürüyüş yaptım” şeklinde konuştu.