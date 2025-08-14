Karapürçek’te Midibüs Yangını Çıktı

KAZA ANINDA YANGIN ÇIKTI

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan midibüs kullanılamaz hale geldi. Olay, Hocaköy Mahallesi’nde fabrika işçilerini taşıyan M.B. yönetimindeki 54 S 1325 plakalı midibüste bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.

SURDÜRÜCÜ CEVAP VERİYOR

Midibüsün alev aldığını fark eden sürücü, aracı derhal durdurdu ve işçileri güvenli bir şekilde tahliye etti. Yangının bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

ITUDA MİDİBÜS KÜL OLDU

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ancak, olay sonucunda midibüs tamamen kullanılamaz hale geldi.