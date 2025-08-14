Haberler

Karapürçek’te Midibüs Yangını Çıktı

KAZA ANINDA YANGIN ÇIKTI

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan midibüs kullanılamaz hale geldi. Olay, Hocaköy Mahallesi’nde fabrika işçilerini taşıyan M.B. yönetimindeki 54 S 1325 plakalı midibüste bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.

SURDÜRÜCÜ CEVAP VERİYOR

Midibüsün alev aldığını fark eden sürücü, aracı derhal durdurdu ve işçileri güvenli bir şekilde tahliye etti. Yangının bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

ITUDA MİDİBÜS KÜL OLDU

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ancak, olay sonucunda midibüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Boğazı, Gemi Trafiğine Kapalı

Hong Kong bayraklı Tenacıty Venture tankerindeki makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti ekipleri olay yerinde.
Haberler

Rize’de Kiracıyla Mal Sahibi Kavga Etti

Rize'de kiracı ile mal sahibi arasında yaşanan para anlaşmazlığı, silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada 3'ü ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.