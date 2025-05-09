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Karapürçek’te Patpat Devrildi, 6 Yaralı

PATPAT ARACININ DEVRİLMESİ SONUCU YARALILAR BULUNUYOR

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde meydana gelen bir olayda, “patpat” olarak bilinen tarım aracı devrildi ve bu kazada 6 kişi yaralandı. F.A’nın kullandığı patpat, İnönü Mahallesi’nde, Şehit Tuncer Özdemir Caddesi üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolünü kaybederek devrildi.

KAZADA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası araçta bulunan 6 kişi yaralanmış durumda. Yaralılar, ihbar sonrasında kaza mahalline ulaşan sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayın detaylarıyla ilgili incelemeler sürüyor.

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