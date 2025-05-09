Karapürçek’te Patpat Kazası, 6 Yaralı

KAZA AYRINTILARI

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde, tarım aracı olarak bilinen patpatın devrilmesi sonucu altı kişi yaralandı. Kaza, İnönü Mahallesi’ndeki Şehit Tuncer Özdemir Caddesi’nde gerçekleşti. İlginç bir şekilde, F.A. yönetimindeki patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

YARALILARIN DURUMU

Kazada yaralananlar arasında S.B., A.B., M.B., F.B., B.A. ve E.A.A. isimli altı kişi bulunuyor. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.