Karapürçek’te Tarım Aracı Devrildi

KAZADA YARALANMALAR MEYDANA GELDİ

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde, patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olay, Karapürçek ilçesinin İnönü Mahallesi’nde, Şehit Tuncer Özdemir Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, F.A. yönetimindeki patpat aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

YARDIMA KOŞAN VATANDAŞLAR

Kaza sonrasında araçta bulunan S.B., A.B., M.B., F.B., B.A. ve E.A.A. isimli 6 kişi yaralanarak zor durumda kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca sevk edildi.

İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRMA

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra, onları Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay sonrası, polis kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.