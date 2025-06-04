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Karapürçek’te Yangın 16 Hayvanı Telef Etti

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde bulunan bir ahırda meydana gelen yangın, 16 büyükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi’nde Y.S.’ye ait ahırda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkıyor. Kısa sürede büyüyerek yayılan yangın, 16 kurbanlık büyükbaş hayvanın yer aldığı ahırda gerçekleşiyor.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın durumu ile ilgili olarak haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri hızla sevk ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için uzun bir çaba sarf ediyor. Sonuç olarak, yangın söndürülse de 16 büyükbaş hayvan telef oluyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili bir inceleme başlatılırken, yangın sonucunda telef olan kurbanlıkların daha önceden satışının yapıldığı bilgisi ediniliyor.

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