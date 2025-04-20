Haberler

Karapürçek’te Yangın, Ev Yandı

YANGIN HIZLA YAYILDI

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde bulunan bir tek katlı ev, alevlere teslim oldu ve tamamen yanarak küle döndü. Yangın, Uludere Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yer alan M.A.K.’ya ait evde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. Alevler, kısa sürede evin her tarafını sardı.

İTFAİYE VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangının büyümesiyle birlikte durum, derhal yetkililere bildirildi. Olay yerine hızla itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, anında bölgeye ulaşarak yangına müdahalede bulundu ve alevler kontrol altına alındı. Yangın tamamen söndürüldü, ancak ev büyük hasar gördü ve artık kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili olarak inceleme çalışmaları başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Güneşli Hava, Vatandaşları Alkaya Sahili’ne Çekti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde güneşli hava, vatandaşları Alkaya Sahili'ne yönlendirdi. Sıcaklık 16 dereceye kadar yükseldi; yürüyüş yapanlar ve balıkçılar keyifli anlar yaşadı.
Haberler

Fenerbahçe Kayserispor ile 1-1 berabere

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor'un Ramazan Civelek'in golüyle öne geçtiği karşılaşmada, Fenerbahçe'nin sayısı ise Talisca'dan geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.