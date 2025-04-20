Karapürçek’te Yangın, Ev Yandı

YANGIN HIZLA YAYILDI

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde bulunan bir tek katlı ev, alevlere teslim oldu ve tamamen yanarak küle döndü. Yangın, Uludere Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yer alan M.A.K.’ya ait evde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. Alevler, kısa sürede evin her tarafını sardı.

İTFAİYE VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangının büyümesiyle birlikte durum, derhal yetkililere bildirildi. Olay yerine hızla itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, anında bölgeye ulaşarak yangına müdahalede bulundu ve alevler kontrol altına alındı. Yangın tamamen söndürüldü, ancak ev büyük hasar gördü ve artık kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili olarak inceleme çalışmaları başlatıldı.