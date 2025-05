Karar Açıklandı: 4 Sanık, 3 Yıl

DURUŞMANIN DEVAM ETMESİ VE SONUCU

Diyarbakır’da, Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak 6’sı tutuklu 15 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması, 12.45’te verilen 1 saatlik aranın ardından devam etti. Duruşma kapalı ortamda gerçekleşti ve sanıkların ve avukatlarının savunmalarının ardından, sanıklara son sözleri soruldu. Mahkeme Başkanı, ardından kararını açıkladı.

TUTUKLU SANIKLARA VERİLEN CEZALAR

Karara göre, tutuklu sanıklardan Birsen Güran, Maşallah Güran, Fuat Güran ve Hediye Güran’ın üzerlerine atılı suçları işledikleri sabit görüldü. Bu nedenle, her biri ayrı ayrı 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve adli kontrolün yetersiz olacağı değerlendirmesiyle tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verildi. Ayrıca, tutuklu sanıklardan Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya’nın suçlarının nitelikleri, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak ayrı ayrı tahliye edilmelerine karar verildi.

ÇOCUKLAR HAKKINDA VERİLEN CEZALAR

Suça sürüklenen çocuklardan M.G. (15) ve İ.K. (16) hakkında ise ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası verildi. Çocukların fiil işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş ve 18 yaşını doldurmamış olmaları nedeniyle cezadan 1/3 oranında indirim yapılarak, her biri 2 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Duruşmalardaki iyi halleri ve yaşlarının cezaya etkisi göz önünde bulundurularak verilen ceza 1/6 oranında indirilerek, netice olarak her biri 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Her iki çocuk hakkında da verilen hükmün geri bırakılmasına ve 3 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmalarına karar verildi.

Diğer suça sürüklenen çocuk R.A. (16) hakkında ise 3 yıl hapis cezası verildi. Bu çocuk, suç işlediği esnada 12 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını doldurmamış olduğundan cezası 1 yıl 6 ay hapis cezasına indirildi. R.A.’nın yaşı ve duruşmalardaki iyi halleri nedeniyle verilen ceza 1/6 oranında düşürülerek sonuçta 1 yıl 3 ay hapis cezası aldığını belirtmekte fayda var. Ayrıca, çocuğun kişilik özellikleri, sabıkasız oluşu ve duruşmadaki tavrı göz önünde bulundurularak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 3 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi.