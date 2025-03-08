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Karaşeyh Mahallesi’ndeki Yangında Yatalak Hasta Öldü

YANGINDA YATALAK HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Karaşeyh Mahallesi’nde meydana gelen yangında evde yaşayan yatalak hasta, hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde çıkan yangın sırasında Ahmet Aktaş’ın yanarak can verdiği belirlendi. Eski muhtar olarak bilinen Aktaş’ın yatağa bağımlı bir yaşam sürdüğü ve yangın esnasında evde bulunduğu öğrenildi.

YANGIN NEDENİ İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İlk bulgulara göre yangının sobadan veya sigaradan kaynaklandığı düşünülüyor. Olayın ardından hemen inceleme başlatıldığı bilgisi verildi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

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