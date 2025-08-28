Haberler

Karasu’da Araç Direğe Ve Ağaca Çarptı

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine ve ağaca çarpan bir otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza, Aziziye Mahallesi’nde bulunan Şehit Atıf Ödül Caddesi’nde gerçekleşti. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, sürücü Y.Ş. kontrolündeki 41 ALS 443 plakalı otomobil, Ankara Caddesi’nden Şehit Atıf Ödül Caddesi yönüne doğru seyahat ediyordu.

KAZANIN SONUCU VE YARALILAR

Araç, birden kontrolden çıkarak önce bir aydınlatma direğine ardından da bir ağaca çarptı. Kazada, sürücü Y.Ş. ve yolcu M.A. yaralandı. Kullanıcılar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından yaralılar, Karasu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

