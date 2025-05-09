Karasu’da Balıkçı, Yunusu Kurtardı

DENİZE AÇILAN BALIKÇI YUNUSU UĞURLADI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, Haralambo mevkiinde denize açılan bir balıkçı, ağına takılan yunusu “Bir daha buralara gelme, açıklarda yüz” diyerek tekrar suya bıraktı. Bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

BALIKÇI TUNCAY ASLAN’IN SÜRPRİZİ

Karasu ilçesinde balık tutmak için denize açılan Tuncay Aslan, ağlarında beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Balık beklerken bir yunusla yüz yüze gelen Aslan, onu herhangi bir zarar vermeden tekrar denize geri bırakmayı tercih etti. Olay anını cep telefonuyla kaydeden Aslan, yunusu denize bırakırken yaptığı esprili uyarı ile de dikkat çekti. Aslan, yunusu uğurlarken “Bir daha buralara gelme, açıklarda yüz” sözlerini sarf etti.