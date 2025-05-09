Haberler

Karasu’da Balıkçı, Yunusu Kurtardı

DENİZE AÇILAN BALIKÇI YUNUSU UĞURLADI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, Haralambo mevkiinde denize açılan bir balıkçı, ağına takılan yunusu “Bir daha buralara gelme, açıklarda yüz” diyerek tekrar suya bıraktı. Bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

BALIKÇI TUNCAY ASLAN’IN SÜRPRİZİ

Karasu ilçesinde balık tutmak için denize açılan Tuncay Aslan, ağlarında beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Balık beklerken bir yunusla yüz yüze gelen Aslan, onu herhangi bir zarar vermeden tekrar denize geri bırakmayı tercih etti. Olay anını cep telefonuyla kaydeden Aslan, yunusu denize bırakırken yaptığı esprili uyarı ile de dikkat çekti. Aslan, yunusu uğurlarken “Bir daha buralara gelme, açıklarda yüz” sözlerini sarf etti.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Hastane Önünde Duyarsızlık Görüntüsü

İstanbul'da Cemil Taşçıoğlu Hastanesi önünde yatan bir vatandaşın görüntüsü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi durumu eleştirdi ve duyarsızlık konusunda sorgulamalara neden oldu.
Haberler

Sakarya’da Eğitici Etkinlikler Düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Genç Yeşilay Topluluğu, ÜNİDES projesi çerçevesinde hastanede tedavi gören çocuklara robotik oyunlar ve sanat etkinlikleri sunarak destek sağladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.