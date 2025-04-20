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Karasu’da Bina Yıkımı Sırasında Devrildi

BİNA YIKIMI SIRASINDA KAZA

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan 6 katlı bir binanın yıkımı sırasında olay meydana geldi. Yıkılan bina, iş makinesinin üzerine devrildi ve bu anlar cep telefonuyla kaydedildi. Yıkım işlemleri sırasında iş makinesi hasar gördü, ancak operatör Kemal Yıldırım şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

KAZA ANINI ANLATTI

Operatör Kemal Yıldırım, yaşadığı durumu şu sözlerle ifade etti: “Bina çürüktü, kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. İş makinesinde hasar oluştu. İnsanlar kentsel dönüşüme duyarlı olsunlar, kimsenin canı gitmesin.” Yıldırım, bu tür olayların önüne geçmek için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

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