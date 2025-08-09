Haberler

Karasu’da Çocuk Boğuldu, Hayatını Kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde serinlemek amacıyla denize giren bir çocuk boğulma olayı yaşandı. İhsaniye Mahallesi’nde, ailesiyle birlikte cankurtaranın bulunmadığı bir sahile gelen 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, denize girdikten kısa bir süre sonra kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma, sahil güvenlik ve cankurtaran ekipleri hızla yönlendirildi. Sevinç, arama çalışmaları sonucunda sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Sevinç’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Genç çocuğun cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

