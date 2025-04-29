Karasu’da Çöp Kamyonu Yaya Ezdi

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Hasan Topaslan, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, saat 17.00 sıralarında Yalı Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAMYONUN ŞOFÖRÜ H.A. OLDU

Karasu Belediyesi’ne ait olan ve H.A. tarafından kullanılan 54 PJ 335 plakalı çöp kamyonu, Hasan Topaslan’a çarpıp üzerinden geçti. Çevrede bulunanlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Topaslan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

CANSIZ BEDENİ HASTANEYE KALDIRILDI

Cumhuriyet Savcısı, kaza sonrası olay yerinde incelemelerde bulundu. Ardından Hasan Topaslan’ın cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.