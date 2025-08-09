Karasu’da Dalgalar Arasında Kayboldu

DENEYİMİN SORUNLARI VE ACILAR

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, cankurtaran hizmeti olmayan bir bölgede denize giren 16 yaşındaki bir çocuk, dalgalar arasında kayboldu. Olay, Efe Erdem Sevinç’in ailesi ile sahile geldiği sırada meydana geldi. Efe, denize girdikten bir süre sonra, çevredekilerin cankurtaran olmadığını ve akıntı bulunduğunu bildirmesi üzerine kıyıya geri döndü. Ancak, birkaç dakika sonra tekrar denize giren genç çocuk, dalgalara kapılarak kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE SONUCU

Durumu fark eden vatandaşlar, hemen yetkililere ihbarda bulundu. Bu ihbar sonrası bölgeye hızla Sahil Güvenlik, UMKE, sağlık ekipleri, jandarma, dalgıçlar ve cankurtaranlar yönlendirildi. Ekiplerin, hem su altı hem de su üstü arama çalışmaları sonucunda, yaklaşık 40 dakika sonra Efe’nin cansız bedenine ulaşıldı. Efe Erdem Sevinç’in cenazesi daha sonra Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.