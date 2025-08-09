Haberler

Karasu’da Dalgalar Arasında Kayboldu

DENEYİMİN SORUNLARI VE ACILAR

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, cankurtaran hizmeti olmayan bir bölgede denize giren 16 yaşındaki bir çocuk, dalgalar arasında kayboldu. Olay, Efe Erdem Sevinç’in ailesi ile sahile geldiği sırada meydana geldi. Efe, denize girdikten bir süre sonra, çevredekilerin cankurtaran olmadığını ve akıntı bulunduğunu bildirmesi üzerine kıyıya geri döndü. Ancak, birkaç dakika sonra tekrar denize giren genç çocuk, dalgalara kapılarak kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE SONUCU

Durumu fark eden vatandaşlar, hemen yetkililere ihbarda bulundu. Bu ihbar sonrası bölgeye hızla Sahil Güvenlik, UMKE, sağlık ekipleri, jandarma, dalgıçlar ve cankurtaranlar yönlendirildi. Ekiplerin, hem su altı hem de su üstü arama çalışmaları sonucunda, yaklaşık 40 dakika sonra Efe’nin cansız bedenine ulaşıldı. Efe Erdem Sevinç’in cenazesi daha sonra Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Eroğlu, Samsunspor Maçından Ders Çıkarmalıyız

Gençlerbirliği teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor'a karşı 2-1 kaybettikleri maç sonrası takımın gelişim göstermesi gerektiğini vurguladı ve transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Haberler

Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Mutlu

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Teknik direktör Thomas Reis, transfer ihtiyaçlarına vurgu yaptı ve UEFA Avrupa Ligi hedeflerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.