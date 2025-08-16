Haberler

Karasu’da Denize Giren Üç Kişi

YASAKLARA RAĞMEN DENİZE GİREN ÜÇ KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Sakarya’nın Karasu sahilinde, denize girmesi yasak olmasına rağmen suya giren 3 kişi, bindikleri şişme botun alabora olması sonucu ciddi bir tehlike yaşadı. Dalgalarla mücadele eden şahıslar, cankurtaranların hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde son anda kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞİŞME BOTUN ALABORA OLMASI SONUCU TEHLİKE

Olay, Karasu ilçesinin Yalı Mahallesi’nde gerçekleşti. Fırtına ve etkili rüzgar nedeniyle sabah saatlerinde denize girişin yasaklandığı sahilde 3 kişi, uyarılara rağmen şişme botla denize açıldı. kısa bir süre sonra büyük dalgalar, botu alabora etti ve denize düşen şahıslar, dalgaların arasında çaresizlikle çırpınmaya başladı.

Kurtarma Çabası VE SAĞLIK EKİPLERİ

Cankurtaran ekipleri, zorlu koşullar altında denize girerek düşen 3 kişiyi kurtarma mücadelesi verdi. Göz kamaştıran bir hızla gerçekleşen bu operasyon sonrasında, suya düşen şahıslar kıyıya çıkarıldı. Sahilde bekleyen sağlık ekipleri ise, ölümden dönen bireylere ilk müdahaleyi yaptı. Kurtarma anları cep telefonlarıyla kaydedildi ve bu görüntüler izleyenleri etkiledi.

