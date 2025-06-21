Karasu’da Denize Girmek Yasaklandı

KARASU İLÇESİNDE DENİZE GİRİŞ YASAKLANDI

Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı olan Karasu ilçesinde denize girmek bir gün boyunca yasaklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün etkili olması beklenen poyraz rüzgarı ve ortaya çıkacak yüksek dalgalar ile rip akıntıları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla bu karar alındı.

Karasu Kaymakamlığı, vatandaşlara yasağa uymaları ve denize girmemeleri yönünde çağrıda bulundu. Ekiplerin sahil bölgelerinde gerekli denetimleri devam ettireceği bildirildi.