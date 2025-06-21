Haberler

Karasu’da Denize Girmek Yasaklandı

KARASU İLÇESİNDE DENİZE GİRİŞ YASAKLANDI

Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı olan Karasu ilçesinde denize girmek bir gün boyunca yasaklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün etkili olması beklenen poyraz rüzgarı ve ortaya çıkacak yüksek dalgalar ile rip akıntıları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla bu karar alındı.

Karasu Kaymakamlığı, vatandaşlara yasağa uymaları ve denize girmemeleri yönünde çağrıda bulundu. Ekiplerin sahil bölgelerinde gerekli denetimleri devam ettireceği bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Elazığ’da Sınav İçin Öğrenciler Yetiştirildi

Elazığ'da YÜKSEKÖĞRETİM Sınavı'nın ilk aşamasına yetişemeyen öğrencilere, belediye ekipleri tarafından araç temin edilerek sınav merkezine ulaşmaları sağlandı.
Haberler

Bilecik Gençlik Ve Spor, Antrenörleri Kutladı

Bilecik'te, Dünya Antrenörler Günü etkinliğinde gençlik ve spor müdürü, antrenörlerin katkılarını kutladı. Pasta kesimi ve hediyelerle antrenörlere teşekkür edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.