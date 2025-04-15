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Karasu’da İtfaiye Aracı Kaza Yaptı

KAZA SONUCU YARALANMALAR OLDU

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile bir otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza, Karasu-Kocaali D010 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangın ihbarı için yola çıkan itfaiye aracı ile A.G. tarafından kontrol edilen 41 RT 107 plakalı otomobil Adliye kavşağında çarpıştı.

HAFİF YARALARLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çarpışmanın etkisiyle savrulup büyük hasar gören otomobilin sürücüsü A.G. ile yanında yolcu olarak bulunan Y.G. hafif yaralarla olay yerinden hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.

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