Karasu’da Kaybolan Şahıs Evinde Ölü Bulundu

HAREKETSİZ BULUNDU

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Akkum Mahallesi’nde yalnız yaşayan 56 yaşındaki Yaşar Tosun’un, iki gündür mahalle kahvesine gitmemesi, arkadaşlarının dikkatini çekti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Tosun’un evine giden arkadaşları, açık olan camdan içeri baktığında onu hareketsiz şekilde yatarken gördü. Durum hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Tosun’un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.