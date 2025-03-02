Karasu’da Liman Deposunda Tahıl Dağıldı

TAAHHÜT VİDEOSU ÇÖKÜNTÜSÜ

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan özel bir liman işletmesinin deposundaki duvarın çökmesi sonucunda tahıllar yola yayıldı. Olay sonrası yol trafiğe kapatıldı ve tahılların toplanması için hemen harekete geçildi.

OLAYIN AYRINTILARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerindeki özel bir liman işletmesinde yaşanan olayda, tahıl depolama alanında meydana gelen aşırı dolum sonucu duvar yıkıldı ve tahıllar yere düştü. Durumdan haberdar edilen sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Neyse ki olayda yaralanan kimse olmadı.

TOPLAMA ÇALIŞMALARI VE İNCELEME

Yolun trafiğe kapanmasının ardından, iş makineleri kullanılarak dökülen tahılların toplanması için çalışmalar başladı. Ayrıca, olay ile ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.