Karasu’da Motosiklet Kazası Oldu

KAZA DETAYLARI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde motosiklet kullanan bir grup, yarış yaparken iddia edilen bir trafik kazası geçirdi. Yarış sırasında, aynı yöne giden ve farlarının yanmadığı öne sürülen bir otomobil ile çarpıştılar. Feci olayda, motosikletler büyük bir hasar aldı ve 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay, Küçükkarasu mevkiinde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEPLERİ

Edinilen bilgilere göre, Sıtkı Genç’in yönetimindeki 10 AFM 241 plakalı motosiklet ile B.G. yönetimindeki 35 BTN 712 plakalı motosiklet, yarış yaparken, yabancı uyruklu şahısların kullandığı ve farları yanmadığı öne sürülen 54 MA 4178 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonrası motosikletler neredeyse tamamen parçalanırken, otomobilin ise şarampole devrildiği belirtildi. Bu kazada, motosiklet sürücüsü Sıtkı Genç olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü B.G. ile otomobilde bulunan A.A.S. (38) ve M.A.S. (14) yaralandı.

ACİL YARDIM SEVKİ

Kazanın ardından durum hızlı bir şekilde yetkililere bildirildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahale tamamlandıktan sonra yaralılar hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Sıtkı Genç’in cenazesi hastane morguna taşındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.