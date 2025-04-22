Karasu’da Motosiklet Kazasında Sürücü Vefat Etti

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞMASI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Karasu-Kocaali yolu Küçük Karasu mevkisinde H.B. idaresindeki otomobil ile Ercüment Solmaz’ın (21) kullandığı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine hızlıca sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

KAZA SONRASI GELİŞMELER

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ercüment Solmaz’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazanın ardından H.B., olay yerinden kaçtı fakat kısa süre içerisinde gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Solmaz’ın cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü ve otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ne yollandı. Ayrıca, Solmaz’ın Karasu İtfaiye Amirliği’nde stajyer olarak çalıştığı bilgisi alındı.