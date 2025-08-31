Karasu’da Olay Yeri Terk Edildi

OTOMOBİL BULUNDU

Sakarya’nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen kanlı infazın ardından şüphelilerin kullandığı otomobil, ilçenin başka bir mahallesinde terk edilmiş olarak bulundu. 35 yaşındaki bir adamın sokak ortasında ölmesine neden olan olayda, şüphelilerin kaçtıkları 41 AZM 739 plakalı Opel marka otomobil, Karasu Limandere Mahallesi’nde bulundu. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, otomobil üzerinde inceleme yaptıktan sonra aracı otoparka çekti. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

INFALAN YETKİLİ ŞAHISLAR

Olay, 30 Ağustos’ta Karasu Kabakoz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 kişi park halinde bulunan bir otomobilin içinde husumetli oldukları Ömer Akbay’ı (35) beklemeye başladı. Akbay’ın gelmesiyle birlikte, araçtan inen şüphelilerden biri elindeki tabancayla Akbay’ın arkasından gelerek defalarca ateş etti. Saldırının ardından şüpheliler, geldikleri araca hızla binerek kaçtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbay yere yığıldı.

Bu sırada Akbay’ın yanında bulunan M.Ö.K. isimli çocuk, seken bir merminin isabet etmesi sonucunda hafif yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. İlk müdahale olay yerinde yapılan Ömer Akbay ve M.Ö.K. hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Akbay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti; hafif yaralı M.Ö.K.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

HUSUMET İSTANBUL’DAN GELDİ

Polis ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı bir inceleme başlattı ve araştırmalar sonucunda olayın İstanbul’da yaşanan bir husumetten kaynaklandığı belirlendi. Ekipler, şüphelilerden biri olan M.Ç.’yi tespit etti ve bu şahsın çok sayıda suç kaydıyla arandığını da ortaya koydu.