Karasu’da Otomobil, Bisikletle Çarpıştı

OTOMOBİL İLE ELEKTRİKLİ BİSİKLET ARASINDAKİ ÇARPIŞMA

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, yaya geçidinden geçmeye çalışan üç tekerlekli elektrikli bisikletin, seyir halindeki bir otomobille çarpıştığı bir kaza gerçekleşti. Bu trafik kazasında elektrikli bisikletin sürücüsü olan 80 yaşındaki Gülçin Ataoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, kızı ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın detayları güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kaza, Yalı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. H.P. idaresindeki 54 AR 991 plakalı FIAT – TOFAŞ marka otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan Gülçin Ataoğlu’nun kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Gülçin Ataoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, bisiklette bulunan kızı Serpil A. yaralandı. Olayın hemen ardından durumu bildiren çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine sevk edilmesini sağladı. Yaralı durumdaki Serpil A., olay yerindeki ilk müdahaleden sonra hastaneye götürüldü. Gülçin Ataoğlu’nun cenazesi ise morga kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü H.P. gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Gülçin Ataoğlu ile kızı Serpil A’nın elektrikli bisikletle yaya geçidinden geçiş yaptığı esnada çarpışmanın gerçekleştiği, çarpmanın ardından anne ve kızının yere savrulduğu ve çevredekilerin yardım için koştuğu anlar açıkça görülüyor. Bu üzücü olay, bölgedeki vatandaşlar arasında da büyük bir üzüntü yarattı.