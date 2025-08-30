Karasu’da Silahlı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN DETAYLARI VE SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, bir şahıs alışveriş dönüşünde sokak ortasında hayatını kaybetti. Olay, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşti. Üç şüpheli, park halindeki bir araçtan pusu kurarak elinde poşetler olan Ömer Akbay’a (35) tabancayla defalarca ateş etti. Ağır yaralanan Akbay hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırı sırasında yanında bulunan M.Ö.K. isimli çocuk, seken kurşunla hafif yaralandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VE TEHDİTLER

Saldırının hemen ardından sosyal medyada olaya bağlantılı olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından tehdit içerikli paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlarda silah görüntüleri yer alırken, “Daha bunlar başlangıç” ifadeleri dikkat çekti. Ayrıca, ölen Ömer Akbay’ın isminin geçtiği ve olayın ardından çekilen güvenlik kayıtlarının paylaşıldığı mesajlarda, “Bu işin sağında solunda kim varsa hepsi hakkını alacaktır” şeklinde tehditler yer aldı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÇALIŞMALARI

Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, tehditlerin kaynağını belirlemek ve olayın faillerini yakalamak için operasyon başlattı. Sosyal medya paylaşımlarını yapan şahsın, güvenlik kamerası görüntülerinde aracın arka kapısından inen şapkalı bir kişi olabileceği üzerinde duruluyor. Ekipler, bu şahsın kimliğini tespit etme çalışmaları yürütüyor.