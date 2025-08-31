Karasu’da Silahlı Saldırı Olayı Yaşandı

OLAYIN DETAYLARI

Karasu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, 35 yaşındaki Ömer Akbay hayatını kaybetti. Olay, eşi ve 4 yaşındaki oğlu ile market alışverişinden dönerken, akşam saatlerinde Kabakoz Mahallesi’nde gerçekleşti. Akbay, sokak ortasında başından tabancayla vurulurken, oğluna da bacağından mermi isabet etti. Saldırının ardından iki şüpheli, olay yerinden otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akbay’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bacağından yaralanan çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

KULLANILAN ARAÇ BULUNDU

Olayda kullanılan cip, Karasu’ya 15 km uzaklıkta bulunan Limandere Mahallesi, Fındık yolu mevkiinde terk edilmiş halde bulunmuş. Polisin, şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Yaşanan bu üzücü olay, bölge halkında büyük bir şok etkisi yarattı. Saldırının nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.