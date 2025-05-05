Karasu’da Su Tankeri Devrildi

ÖMÜR EROL HAYATINI KAYBETTİ

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir su tankerinin devrilmesi sonucu sürücü Ömür Erol (47) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 16.30 sularında D-650 Karayolu’nda, Karasu ilçesi Karapınar mevkisinde gerçekleşti. Karasu’dan Adapazarı yönüne giden Ömür Erol’un kullandığı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine ait 54 TN 158 plakalı su tankeri, önündeki 54 ACM 791 plakalı araca arkadan çarptı. Kontrolü kaybeden tanker, yol kenarındaki kanala devrildi.

KAZA SONRASINDAKİ GELİŞMELER

Kazanın ardından sürücü Erol bulunduğu alanda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Erol’u sıkıştığı yerden çıkardı ve sağlık görevlilerine teslim etti. Ağır yaralı olan Erol, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonucu meydana gelen trafik aksaklıkları nedeniyle çift şeritli yolun bir kısmı kapandı ve trafik tek şeritten kontrol altında sağlandı. Olayla ilgili olarak polis, inceleme başlattı.