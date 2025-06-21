Karasu’da Tekne Karaya Oturdu

BALIKÇI TEKNESİ KARAYA OTURDU

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, Sakarya Nehri ağzına girmeye çalışan 8 metrelik balıkçı teknesi karaya oturdu. Rüzgar ve dalgaların etkisiyle parçalanma riskiyle karşılaşan tekne, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Olay, Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi açıklarında gerçekleşti. “Kerem Reis 1” isimli balıkçı teknesi, Sakarya Nehri ağzına giriş yapmaya çalışırken sahilde karaya oturdu.

TEKNE PARÇALANMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Tekne, rüzgar ve dalgaların etkisiyle sürüklenirken, parçalanma tehlikesi yaşadı. Ancak iş makinesi yardımıyla karadan çekilen tekne kurtarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, teknede maddi hasar meydana geldi.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, olayla alakalı bir açıklama yaptı. “Bu, burada ilk defa yaşanmıyor. Defalarca tekne karaya oturdu, bir gün can kaybı yaşanabilir” diyen Bıçakcı, mendireğe fener yapılmasını talep etti. Geceleri veya dalgalı havalarda, tekne girişinin neredeyse imkansız olduğunu belirten Bıçakcı, “Bu sorun yıllardır çözülemiyor” ifadelerini kullandı.