Karasu’da Traktör Kazası Meydana Geldi

KAZA ANINDA KONTROLDEN ÇIKTI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kullanılan traktörün altında kalarak hayatını kaybeden kadın sürücü, korkunç bir kazanın kurbanı oldu. Olay, Kurudere Mahallesi Yayla mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bahçesine giden 50 yaşındaki Havva Köroğlu, dönüş yolunda traktörünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek ciddi bir kaza yaşadı.

BÖLGEYE ACİL YARDIM EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Kazanın hemen ardından durumun acil olduğu ihbarı yapıldı. İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında, yapılan kontroller sonucunda Havva Köroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.