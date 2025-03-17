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Karasu’da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

TRAKTÖR DEVRİLDİ, BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sakarya’nın Karasu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün kontrolündeki traktör devrildi. Olay neticesinde traktörün altında kalan 65 yaşındaki bir adam olay yerinde yaşamını yitirdi.

OLAYIN DETAYLARI

Kurudere Mahallesi’nde gerçekleşen kazada, Mustafa Menteşe (65) yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle eğimli arazide devrilerek, Menteşe’nin altına düştü. Kazanın ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ulaşan ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

CENAZE HASTANE MORGUNA GÖNDERİLDİ

Gerçekleştirilen incelemelerin ardından, Menteşe’nin cenazesi hastane morguna gönderilirken, kazaya ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldı.

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