Karasu’da Yalnız Yaşayan Kişi Ölü Bulundu

YALNIZ YAŞAYAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sakarya’nın Karasu ilçesinde tek başına yaşayan bir kişi, evinde ölü olarak bulundu. Her gün yemek götüren komşuları, kapının açılmaması üzerine durumu yetkililere bildirdi ve bu üzücü olay meydana geldi. Olay, Yalı Mahallesi 219 Sokak’ta gerçekleşti.

KOMŞULARI DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Alınan bilgilere göre, 68 yaşındaki Sedat Üner, kendisine her gün yemek getiren komşularının kapısını açmadı. Bunun üzerine endişelenen komşuları, durumu 112 Acil Merkezi’ne iletti. İhbarın ardından, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDEKİ İNCELEMELERİ

Eve giren ekipler, talihsiz adamı hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda, Sedat Üner’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Üner’in kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Konuyla ilgili olarak bir inceleme de başlatıldı.