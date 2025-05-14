Haberler

Karasu’da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

EVDEKİ YANGIN ALEV ALEV OLDU

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, bir evi kullanılamaz hale getirdi. Yangının, Karasu ilçesi Yassıgeçit Mahallesi üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldiği belirlendi. Henüz kesin olmayan bir nedenden ötürü patlak veren yangın, kısa süre içinde evi tamamen sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Yangın haberinin alınmasının ardından, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangında, herhangi bir yaralanma söz konusu olmadı ancak ev, doğrudan alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Esenyurt’ta Kavga, Sabah Geç Saatlere Kadar

Esenyurt'ta komşular arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi, kavga sabaha kadar devam etti.
Haberler

Ankara’da Cihazlar Çocuklara Yardım Ediyor

Ankara Valisi, serebral palsili çocuklar için geliştirilen yeni cihazların toplumsal katılımı güçlendireceğini ve özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini yükselteceğini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.