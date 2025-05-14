Karasu’da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

EVDEKİ YANGIN ALEV ALEV OLDU

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, bir evi kullanılamaz hale getirdi. Yangının, Karasu ilçesi Yassıgeçit Mahallesi üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldiği belirlendi. Henüz kesin olmayan bir nedenden ötürü patlak veren yangın, kısa süre içinde evi tamamen sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Yangın haberinin alınmasının ardından, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangında, herhangi bir yaralanma söz konusu olmadı ancak ev, doğrudan alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.