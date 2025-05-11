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Karasu’da Yangın İtfaiye Ekipleri müdahale Ediyor

YANGINDA İTFAİYE MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki bir fındık kırım fabrikasında yangın çıkıyor. Adatepe Mahallesi’nde bulunan fındık kırım fabrikasının depo bölümünün arka kısmında, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Yangın fark edildikten sonra, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne hemen ihbarda bulunuluyor.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bu ihbar üzerine, yangının çıktığı yere merkez ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri yönlendiriliyor. Alevler hızla işletmenin depo bölümüne ve ardından fabrikaya sıçrıyor. Ekiplerin yangına müdahalesi hala devam ediyor.

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