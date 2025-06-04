Karasu’da Yangın Tüpü İle Müdahale

TOMARLANAN ALEVLERİ VATANDAŞLAR SÖNDÜRDÜ

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, bir otomobil alevler arasında kaldı. Yangın, Karasu sahil bölgesinde çıkıyor. Plakasının ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, belirsiz bir nedenden alevleniyor. Yangın kısa sürede paniğe neden oluyor.

VATANDAŞLARDAN ANINDA MÜDAHALE

Çevrede bulunan vatandaşlar, yangın tüpleri ile alevlere müdahale ediyor. Olay anları, cep telefonlarıyla kaydediliyor. Yangının büyümemesi için gösterilen bu çaba oldukça önemli bir adım oluyor.

İTFAİYE EKİPLERİ SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPIYOR

Durumun acilen yetkililere bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk ediliyor. İtfaiye, alevlerin tamamen kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları gerçekleştiriyor. Yangının ardından maddi hasar oluşuyor ve konuyla ilgili inceleme başlatılıyor.