Karasu’daki Balıkçılar Denize Açılamadı

KARASU İLÇESİNDE PALAMUT AVINA ÇIKAMAMA SORUNU

Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı bulunan Karasu ilçesindeki balıkçılar, olumsuz hava koşulları ve deniz şartları nedeniyle palamut avına çıkmakta zorluk yaşıyor. 15 Ağustos itibarıyla bu yıl ilk kez uygulanan erken sezon açılışı için hazırlıklarını yapan balıkçılar, yükselen dalga boyu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle limandan ayrılamadı. Uyulan kurallara göre sadece olta ve çapariyle avlanabilecek palamut, uzatma ağlarıyla avlanmasına izin verilen araçları olan 12 metrenin altındaki tekne sahipleri, beklenen şartların oluşmaması nedeniyle Karadeniz’e açılma fırsatı bulamayarak Sakarya Nehri’ne demirleyip 1 Eylül tarihini beklemeye başladı.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, gazetecilere 15 Ağustos itibarıyla 12 metre altı tekneler için av yasağının sona erdiğini belirtti. “Fakat deniz şartları kötü olduğu için Karadeniz’e açılamadılar. Karadeniz’in bütün kıyılarında balıkçı barınakları varken Sakarya ilinde barınak olmayan ilçe Karasu.” açıklamasında bulundu. Bıçakcı, Karadeniz’deki tüm 12 metre altı tekne balıkçılarının denize açıldığını ifade ederek, “Fakat biz Sakarya Nehri ağzındaki etkin dalga nedeniyle açılamıyoruz. Hava durumuna göre 10 gün süreyle böyle devam edecek. Bizim için sezonun erken açılması hiçbir işe yaramadı. Tekne sahipleri ve çalışanlar hapsolmuş şekilde bekliyorlar.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

RİSKLİ ŞARTLARDA BALIKÇILIK YAPILAMAZ

Balıkçılardan Seyit Sezer, çocukluğundan beri balıkçılık yaptığını aktararak, “Ayın 15’i olmasına rağmen fırtına nedeniyle tekneyle denize açılamadık. Sakarya Nehri’nin ağzı tehlike oluşturduğundan böyle havalarda çıkmamız riskli oluyor. Balıkçı barınağımız yok. Ufak balıkçılar olarak rüzgarlı havada denize açılmamız riskli oluyor.” ifadelerini kullandı. Bu durumu, özellikle küçük balıkçılar için ciddi tehlike ve bekleme süresi olarak değerlendirdi.