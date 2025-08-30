Haberler

Karasu Nehrinde Araç Arama Devam Ediyor

KAZA SONRASI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Erzurum’un Aşkale ilçesinde dün gece gerçekleşen trafik kazasında, Karasu Nehri’ne düşen otomobildeki yolculardan İlknur S.’nin bulunması için çalışmalar sürüyor. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kaza, yapımı devam eden Karasu Mevkii’nde bir köprüden düşen otomobille gerçekleşti. Kaza sonucunda sürücü Eray Kılbaş hayatını kaybederken, Nazlı K. yaralandı.

ARAMA ÇALIŞMALARI JET HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Otomobildeki diğer yolcu İlknur S. ise nehirde kayboldu. Arama çalışmaları, dün gece yarısına kadar sürdü ve günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile özel dalgıç ekipleri, Karasu Nehri’nde kaybolan İlknur S.’yi bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

