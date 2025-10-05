Haberler

Karasu Plajında Çıplak Erkek Cesedi Bulundu

ÇIPLAK ERKEK CENAZESİ BULUNDU

KARASU İLÇESİNDE ÇOK SÜRPRİZ BİR GELİŞME YAŞANDI

Sakarya’nın Karasu ilçesinin kumsalında çıplak bir erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde Denizköy Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kum üzerinde hareketsiz yatan bir adam gördü. Hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hemen yönlendirildi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan erkeğin yapılan kontrolünde hayatını kaybettiğini tespit etti. Araştırmalar sonucunda cesedin Yunus Tufan’a ait olduğu belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Tufan’ın cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

