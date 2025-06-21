Karasu Plajında İHA Bulundu, İnceleme Başlatıldı

İHA’YLA İLGİLİ OLAYLAR

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan halk plajı sahilinde, bir insansız hava aracı (İHA) güvenlik güçlerini harekete geçirdi. İlk incelemelerde, İHA’nın el yapımı olduğu ve Ukrayna-Rusya savaş bölgesinden sürüklendiği düşünülüyor. Saat 09.30 sıralarında Karasu Halk Plajı 28. kule önlerinde, şüpheli bir cisim gören vatandaşlar durumu Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine gelen ekipler, yerdeki insansız hava aracını muhafaza altına aldı. Emniyet güçleri tarafından teslim alınan İHA, daha sonra Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na gönderildi. Burada, SAS (Sualtı Savunma) timleri ile yapılan koordine çerçevesinde yapılan ilk değerlendirmelerde, İHA’nın fabrikasyon olmadığı, el yapımı ve atölye ortamında üretildiği tespit edildi. Menşei belli olmayan cisim, Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklı bölgelerden sürüklenerek gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.

TEKNİK İNCELEME YAPILACAK

Şüpheli İHA’nın detaylı teknik incelemesi için SAS ekiplerinin pazartesi günü bölgede çalışma yapacağı bildirildi. Bu süre zarfında güvenli bir alanda muhafaza edileceği de belirtildi. Olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.