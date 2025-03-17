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Karasu ve Adapazarı’nda Kumar Baskını

SAKARYA’DA KUMAR BASKINI

Sakarya’nın Karasu ve Adapazarı ilçelerinde kumar oynandığı belirlenen iki kahvehaneye düzenlenen operasyonda 9 kişi hakkında hem adli hem de idari işlem başlatıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nün ekipleri, sorumluluk bölgesinde kumar oynayan ve oynatan şahıslar ile iş yerlerine yönelik baskınlarına kararlılıkla devam ediyor.

KAHVEHANELERDEKİ FAALİYETLERİ SONLANDIRILDI

Bu kapsamda, Adapazarı ve Karasu ilçelerinde yapılan baskınlarda kumar faaliyetleri tespit edildi. Toplamda 9 kişiye adli ve idari işlem uygulanırken, 10 bin 350 lira da ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynanan iki kahvehane faaliyetlerine son verildi.

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