Karataş, Mühye ve Yakupabdal, İmar Sorunu

ÇANKAYA MAHALLE SAKİNLERİ İMAR SORUNLARINI PROTESTO EDİYOR

Çankaya’ya bağlı Karataş, Mühye ve Yakupabdal mahallelerinde yaşayan bir grup insan, imar sorunları nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önünde eylem gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri, “İmar mağdurları, Güney Ankara Platformu” yazılı pankart taşıyarak seslerini duyurdu.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Grup adına konuşan Gökhan Şahin, Karataş, Mühye ve Yakupabdal mahallelerinin 67 yıldır imar planına alınmadığını belirtti. Şahin, bu durumun belirsizliğe yol açtığını ve mülkiyet haklarının kullanılamaz hale geldiğini savundu. Yaşanan mağduriyetleri aktaran Şahin, mahalle sakinlerinin mevcut yapıları yenileme ve güçlendirme haklarının olmadığını, yeni yapılaşmaların ise tamamen durdurulduğunu dile getirdi. Şahin, yaşadıkları sorunların sona ermesi için “özel, katılımcı, teknik temellere dayanan ve dava süreçlerine takılmayacak şekilde hazırlanmış bir imar planının hızla onaylanmasını” talep etti.